ارتفاع حجم التجارة بين إيران وأفغانستان بنسبة 84%

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين روستائي المتحدث باسم منظمة تنمية التجارة اليوم السبت، إن حجم التبادلات التجارية بين إيران وأفغانستان العام الماضي بلغ 3.19 مليار دولار، مضيفا: "هذا الرقم "مقارنة بالعام السابق عام 2023 يظهر نموًا في القيمة بنسبة 84٪.

وأضاف المستشار التجاري لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان: "بلغ حجم واردات أفغانستان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 2024 أكثر من 3 مليارات و143 مليون دولار، مقارنة برقم مليار و714 مليون دولار في عام 2023، وتشهد صادرات بلادنا غير النفطية إلى أفغانستان نموًا في القيمة بنسبة تزيد عن 83% في عام 2024.

وأضاف: "في المقابل، بلغت قيمة صادرات أفغانستان إلى إيران 54 مليون دولار في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 29 مليون دولار مقارنة بعام 2023، أي بزيادة نحو 116 بالمئة في القيمة".

وأشار روستائي إلى: الزيوت الخفيفة ومنتجات البترول، والغازات البترولية، وسبائك الحديد والصلب، ومركب البولي إيثيلين، والغاز الطبيعي، وبيض الدجاج والدواجن، وأغطية الأرضيات المنسوجة غير المخملية، واليوريا، والهيدروكربونات الخفيفة والثقيلة، والأسمنت وعلب الألمنيوم، والبطاطس، والأحذية، والطماطم، وأنواع مختلفة من البلاط والسيراميك، ومعجون الطماطم، وأشجار التفاح، وأنواع مختلفة من البولي إيثيلين، والحليب المجفف، والبتومين البترولي، والجرارات الزراعية من أهم المواد التصديرية إلى أفغانستان خلال الفترة قيد الاستعراض.

وقال المستشار التجاري الإيراني في أفغانستان أيضا: الشعير والذرة والأحجار المعدنية وسبائك الرصاص ومنتجات الحديد أو الصلب على شكل لفائف وزيت بديل زبدة الكاكاو والنباتات الأخرى المستخدمة في صناعة العطور وبذور عباد الشمس والقطن والجوز والفول السوداني والفواكه المجففة الأخرى والفلفل والفاصوليا الخضراء وبذور السمسم والكركم والحيوانات الحية الأخرى مثل الأغنام وأنواع مختلفة من البقوليات من بين أهم المواد المستوردة من أفغانستان خلال الفترة قيد الاستعراض.

وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعد أفغانستان حاليا خامس أكبر وجهة للسلع الإيرانية المصدرة.

/انتهى/