ايران ستستضيف بطولة كأس العالم للأندية للمصارعة الحرة في مارس المقبل

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حميد ياري اليوم الاثنين بشأن بطولة كأس العالم للأندية للمصارعة الحرة: "من المقرر أن تقام النسخة التاسعة من هذه المسابقات في أوائل مارس/آذار المقبل بمشاركة ثمانية فرق محلية وأجنبية، بناء على رأي الاتحاد الدولي للمصارعة".

وتابع: "فريقا سايبا وبنك شهر يشاركان في هذه المنافسات كممثلين لبلادنا في المصارعة الحرة، وفي حال انسحابهما سيتم استبدالهما بفريق محلي وبحسب رأي الجهاز الفني، سيتم دعوة 6 فرق أجنبية بكامل تشكيلتها إلى هذه البطولات.

وتابع: "نجري حاليا مفاوضات مع جهتين محليتين لرعاية هذا الحدث الرياضي، ومن المقرر أن يتم تحديد الجهة الراعية للبطولة بشكل نهائي بنهاية الأسبوع".

وتابع رئيس منظمة اتحاد المصارعة: تم إرسال الدعوات إلى روسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا وتركيا. ونظرا لحساسية هذه المسابقات، يمكن لكل فريق استخدام 20 إلى 25 مصارعا، وهو ما قد يكون مهما للغاية بالنسبة للمصارعين المحليين.

وعن المدينة المضيفة لكأس العالم للأندية في المصارعة الحرة، قال: "من المرجح أن تستضيف طهران أو محافظة مازندران هذه المباريات".

وحول حضور المنتخب الروسي، أوضح رئيس منظمة المصارعة الحرة: "الروس سيكونون حاضرين بالتأكيد في كأس العالم لاندية المصارعة الحرة، وهو ما سيساهم بشكل كبير في رفع مستوى جودة المسابقات".

/انتهى/