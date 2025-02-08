المنتخب الایرانی للمصارعة الحرة يحرز لقب الوصافة في بطولة زغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه احتل المنتخب الايراني للمصارعة الحرة المركز الثاني في بطولة زغرب المفتوحة للتصنيف.

وفاز المنتخب الإيراني بأربع ميداليات ذهبية وأربع فضية في هذا الحدث.

فاز أحمد محمد نجاد في وزن 61 كجم، وعباس إبراهيم زاده في وزن 65 كجم، وأمير حسين فيروزبور في وزن 92 كجم، وأمير رضا معصومي في وزن 125 كجم بأربع ميداليات ذهبية.

كما فاز إبراهيم خيري في وزن 61 كجم، وسينا خليلي في وزن 70 كجم، ومهدي يوسفي في وزن 79 كجم، وأبولفضل بابالو في وزن 97 كجم بأربع ميداليات فضية.

أنهت الولايات المتحدة منافسات المصارعة الحرة للرجال بحصولها على 13 ميدالية وفازت بلقب البطولة في المصارعة الحرة للرجال برصيد 190 نقطة، متقدمة على إيران برصيد 182 نقطة وأذربيجان برصيد 125 نقطة.

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