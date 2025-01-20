"سردار" أغلى لاعب حالي في دوري الإمارات

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد بدأت فترة الانتقالات في دوري الإمارات قبل عدة أيام وستستمر حتى الحادي عشر من فبراير. ومن المتوقع أن تقوم الفرق بإجراء صفقات خلال هذه الفترة.

ذكرت صحيفة البيان في تقريرها عن أغلى وأثمن اللاعبين الحاليين في دوري كرة القدم الإماراتي، أن اسم سردار آزمون، مهاجم المنتخب الإيراني، يتصدر القائمة. وأشارت البيان إلى أن سردار استطاع أن يتفوق على "سيكا سيدبه"، مهاجم الوصل. وقد قُدرت قيمة سردار بين 3.5 إلى 4.7 مليون يورو، وهي أعلى قيمة بين جميع اللاعبين. وهو مرتبط بعقد مع شباب الأهلي حتى عام 2027.

قدم آزمون أداءً رائعًا في الموسم الحالي من دوري الإمارات، حيث سجل ثمانية أهداف في تسع مباريات وقدم تمريرتين حاسمتين، مما جعله يتواجد أيضًا في قائمة أكثر اللاعبين تأثيرًا في هذا الدوري.

في المرتبة الثانية بين أغلى اللاعبين الحاليين في دوري الإمارات، يظهر اسم سفيان رحيمي المغربي، الذي تُقدّر قيمته بين 3.1 إلى 4 ملايين يورو.

كما يتواجد مهدی قایدی، نجم اتحاد كلباء الإيراني، في هذه القائمة، حيث قُدرت قيمته بين 1.8 إلى 2.2 مليون يورو، ويحتل المرتبة السابعة في القائمة. وقد قدم قایدی أيضًا أداءً رائعًا في الموسم الحالي مع اتحاد كلباء، حيث سجل ستة أهداف في إحدى عشرة مباراة وقدم خمس تمريرات حاسمة.

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