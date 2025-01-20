السفير الإيراني يؤكد أهمية العلاقات التجارية مع تركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الإيراني في عشق آباد علي مجتبى روزبهاني مع محافظ خراسان الرضوية غلام حسين مظفري وناقشا إمكانيات تطوير التعاون عبر الحدود.

وأشار روزبهاني إلى أن البوابة الرئيسية بين إيران وتركمانستان هي معبر خراسان رضوي الحدودي، وتتمتع بأكبر الإمكانات من حيث التنمية.

وقال السفير روزبهاني إن "تركمانستان تعد من الأسواق الواعدة بالنسبة لنا وسنواصل فتح صفحة جديدة في العلاقات بين بلدينا".

كما أكد محافظ خراسان الرضوية على ضرورة تحديث معبر سرخس الحدودي لتسهيل أنشطة رجال الأعمال والممثلين التجاريين، وتطرق إلى أهمية إدخال نظام إدارة موحد في نقاط الحدود في المنطقة.

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