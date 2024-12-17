إطلاق خط سياحي بحري بين الدول الساحلية في بحر قزوين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن وزارة الطرق والتنمية العمرانية، قال "علي أكبر مرزبان"، خلال مشاركته في المعرض الثامن للنقل واللوجستيات والصناعات المرتبطة، إن الحكومة الروسية اقترحت إنشاء خط سياحي بحري بين الدول الساحلية في بحر قزوين. وأوضح أن الاقتراح الروسي يتضمن انطلاق سفينة الكروز من ميناء "أستراخان" الروسي، مرورًا بموانئ كازاخستان وتركمانستان وباكو في جمهورية أذربيجان، وصولًا إلى ميناء أنزلي في إيران.

وأضاف معاون الشؤون البحرية في منظمة الموانئ والملاحة البحرية أن جمهورية إيران الإسلامية رحبت بهذا الاقتراح، مؤكدًا أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع جارية، ومعربًا عن أمله في أن يتم قريبًا إطلاق هذا الخط السياحي الدولي في بحر قزوين.

ووفقًا لمرزبان، فإنه من المتوقع أن يتم تشغيل هذا الخط البحري خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، وأن تصل سفينة الكروز إلى إيران.

وأكد مرزبان أن ميناء أنزلي جاهز تمامًا لاستقبال سفينة الكروز الروسية، ولا توجد أي قيود عملياتية بحرية من جانب إيران لاستقبال هذه السفن.

وفيما يتعلق بسؤال حول العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على شركة الملاحة البحرية لجمهورية إيران الإسلامية، أشار إلى أن هذه العقوبات لن تؤثر بشكل كبير على صناعة الشحن البحري في البلاد، حيث أن أكثر من 97% من التجارة البحرية لإيران تتم مع دول غير أوروبية.

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