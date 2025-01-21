إحياء خط ائتمان بقيمة 5 مليارات دولار بين إيران وروسيا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عبد الناصر همتي، أشار إلى أن الرئيس يؤكد على التعاون الإقليمي، خاصة مع الدول الصديقة والجارة في المنطقة. ومن استراتيجياتنا الاقتصادية الربط مع دول المنطقة.

وأكد همتي أن خط الائتمان بقيمة 5 مليارات دولار بين إيران وروسيا، الذي تم الاتفاق عليه مسبقًا، لم يتم اتخاذ خطوات كبيرة من قبل الطرفين لتفعيله، وقد تم التأكيد عليه خلال اللقاء مع السيد بوتين. ومن المقرر أن يتم تمويل مشاريع رشت - آستارا، ومحطة سيرك للطاقة، ومحطة بوشهر النووية في المرحلتين 2 و3 من هذا الخط الائتماني.

وأضاف أن الاستثمارات الروسية في قطاع النفط لدينا ستتسارع، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقات مصرفية جيدة تمت بين البلدين، وتم إنشاء نظام بديل لسويفت بين إيران وروسيا.

واعتبر وزير الاقتصاد أن حجم التجارة بين إيران وروسيا يبلغ حوالي 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن صادراتهم تعادل 3 أضعاف صادراتنا، وأكدنا على ضرورة الوصول إلى التوازن، وهو ما يوافق عليه الجانب الروسي أيضًا. يتم تبادل عدد كبير من السلع في إطار التعاون بين دول منظمة أوراسيا، وهو ما يشهد نموًا مستمرًا ولا يشمل العقوبات الأمريكية.

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