ثاني أكبر بنك في روسيا: سنحوّل مكتب طهران إلى فرع

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء في بيان هذا البنك أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وإيران، وكذلك اهتمام الشركات بالحصول على خدمات مصرفية في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف بنك "في تي بي": "وبذلك، سيتم افتتاح أول فرع لبنك روسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وجاء في البيان أن نشاط هذا الفرع المصرفي في طهران سيقلل من الأضرار الناجمة عن التسويات الدولية لكلا البلدين، كما سيوسع إمكانية استخدام أدوات تمويل التجارة والصادرات من قبل الشركات النشطة في مجال التبادلات بين طهران وموسكو.

وفي الوقت نفسه، أشار بنك "في تي بي" إلى أن افتتاح الفرع مباشرة سيكون ممكنًا بعد موافقة الجهات القانونية المالية المعنية في إيران، ونتوقع أن نحصل على هذا الفرع بحلول نهاية عام 2025 الميلادي.

وأضاف هذا البنك الروسي: "نعتزم جذب فريق دولي يتكون من متخصصين روس وإيرانيين للعمل في هذا الفرع".

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