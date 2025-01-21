الضباب يلغي رحلات مطار زاهدان الدولي

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال "مهدى خسروى بنجار"، صباح يوم الثلاثاء، في حديثه مع الصحفيين، أن إحدى الرحلات من مطار زاهدان الدولي أُلغيت اليوم الثلاثاء بسبب الضباب وانخفاض مدى الرؤية، كما تأخرت رحلة أخرى حتى إشعار آخر لأسباب تتعلق بسلامة الرحلات والركاب.

وأوضح أن رحلة شركة ماهان التي كانت مقررة اليوم في الساعة 10:10 صباحًا إلى طهران، أُلغيت بسبب الظروف الجوية والضباب.

وأشار إلى أنه اليوم الثلاثاء شهدت زاهدان ظاهرة نادرة تتمثل في ظهور ضباب جديد على ارتفاعات الطيران، مما خفض مدى رؤية الطيار إلى 50 مترًا، في حين أن الحد الأدنى للرؤية اللازمة لعمليات الإقلاع والهبوط هو 800 متر، وقد أدى هذا الانخفاض في الرؤية إلى إلغاء إحدى الرحلات.

وأضاف مدير عام مطارات سيستان وبلوشستان: وفقًا للقانون، تقوم شركة الطيران بالاستعلام عن حالة الطقس في الوجهة ثلاث مرات، وإذا لم تتحسن الظروف، يتم إلغاء الرحلة.

وقال: بسبب استقرار الظروف الجوية، لم يتم تحديد برنامج للرحلات بعد، وسنقوم بالتخطيط اللازم بمجرد تحسن الأحوال.

وأفاد بنجار أن رحلة كاسبين التي كانت مقررة في الساعة 7:30 صباحًا من طهران والتي كان من المقرر أن تغادر زاهدان في الساعة 10:10 صباحًا متجهة إلى مشهد، قد تأخرت، وفي حال تحسن الظروف، ستتم هذه الرحلة.

ودعا الركاب إلى الاتصال بالرقم 199 قبل التوجه إلى المطار للحصول على معلومات دقيقة حول حالة الرحلات، مؤكدًا أن سلامة الرحلات والركاب هي خط أحمر، وأن أملنا هو تحقيق سلامة الطيران في المطارات، ليتمكن الركاب من السفر بطمأنينة.

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