تبادل سجناء بين أفغانستان وأميركا بوساطة قطرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الخارجية الأفغانية في بيان إن "المقاتل الأفغاني خان محمد الذي كان مسجونا في أميركا أُطلق سراحه مقابل مواطنين أميركيين، وأعيد إلى البلاد".

وذكرت أن محمد كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في ولاية كاليفورنيا الأميركية بعدما أوقف "قبل نحو عقدين" في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية عن السجينين الأميركيين، لكن وكالة أسوشيتد برس ذكرت أن أحدهما يدعى ريان كوربيت، والذي عبرت عائلته عن "الامتنان العارم للحفاظ على حياته وإعادته إلى المنزل بعد أصعب وأحلك 894 يوما في حياتنا".

وأوضحت أن كوربيت -الذي كان يعيش في أفغانستان مع عائلته وقت انهيار السلطة السابقة عام 2021- اعتقل من طرف حركة طالبان في أغسطس/آب 2022 أثناء رحلة عمل.

ووصفت الخارجية الأفغانية عملية تبادل السجناء بأنها "مثال جيد على حل القضايا العالقة عبر الحوار" موجهة الشكر "للدور الفاعل الذي لعبته دولة قطر الشقيقة في هذا الصدد".

وأضافت أن "الإمارة الإسلامية تنظر بإيجابية إلى هذه التحركات الأميركية التي تساهم في تطبيع وتوسيع العلاقات بين البلدين".

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