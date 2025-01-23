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٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٠٩ م

ايران تعرض انجازاتها العديدة في مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة

ايران تعرض انجازاتها العديدة في مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة

اعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب ابادي انه يتم عرض منجزات الجمهورية الاسلامية الايرانية في المجالات الحقوقية والقضائية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية والثقافية في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وقد وصل وفد رفيع معني بحقوق الانسان من الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الخميس الى جنيف، برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية يرافقه ممثلون عن السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية للمشاركة في اجتماع 48 مجموعة عمل "يو بي ار" وتبيان التقرير الوطني الرابع لحقوق الانسان.

ومن المقرر ان يقدم الوفد الايراني خلال الزيارة التقرير الوطني للبلاد ويرد على اسئلة ممثلي سائر الدول ويلتقي مسؤولي مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة.

واعتبر غريب ابادي آلية الدراسة الدولية العالمية (يو بي ار) بانها تشكل ركنا للمراقبة واشراف مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة بهدف دراسة واقع حقوق الانسان في جميع الاعضاء بالمنظمة الدولية بصورة متكافئة وغير انتقائية وقد استحدثت بناء على القرار التاسيسي لمجلس حقوق الانسان في اذار/مارس 2006.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية شاركت لحد الان في اجتماعات NGO (منظمة غير حكومية) لثلاث دورات خلال الاعوام 2009 و 2014 و 2019.

/انتهى/

رمز الخبر 1953403

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