تعزيز التعاون بين إيران والإمارات في مكافحة التصحر والعواصف الترابية

أعلنت مساعدة رئيس الجمهورية، رئيسة منظمة حماية البيئة الإيرانية "شينا أنصاري" خلال لقائها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" في ابوظي اليوم، عن استعداد طهران لتطوير التعاون المشترك، خاصة في مجالي مكافحة التصحر وظاهرة العواصف الترابية، واكدت بأن مواجهة هذه التحديات مرهونة بتعزيز التعاون واعتماد خطة مشتركة بين البلدين.

والتقت "أنصاري" التي زارت ابوظبي تلبية لدعوة رسمية، برئيس دولة الإمارات العربية "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء، العلاقات التاريخية بين البلدين، معربين عن ارتياحهما للتقدم المستمر في ها المسار، حيث أكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات البيئية.

إلى ذلك، رحب الشيخ محمد بن زايد بالقضايا التي طرحتها مساعدة الرئيس الايراني، معتبراً التعاون المشترك في المجال البيئي ضرورة ملحة للحفاظ على مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية في كلا البلدين، مؤكدا استعداد الإمارات للتعاون في هذا الصدد.

/انتهى/