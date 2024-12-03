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٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٣٩ ص

خلال لقاء مع نظيره السعودي؛

وزير الجهاد الزراعي الايراني يؤكد على توسيع التعاون بين دول منطقة غرب آسيا لمكافحة التصحر

وزير الجهاد الزراعي الايراني يؤكد على توسيع التعاون بين دول منطقة غرب آسيا لمكافحة التصحر

أكد وزير الجهاد الزراعي الايراني غلام رضا نوري قزلجه خلال لقائه مع نظيره السعودي عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على توسيع التعاون بين دول منطقة غرب آسيا ومنطقة الخليج الفارسي لمواجهة تحدي التصحر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا اللقاء الذي جرى يوم الاثنين على هامش انعقاد الدورة الـ 16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) المنعقد في الرياض، أعرب وزير الجهاد الزراعي الايراني عن أمله: ان بالتعاون والتنسيق بين دول منطقة غرب آسيا والخليج الفارسي في برنامج محدد الأهداف، ينبغي اتخاذ تدابير فعالة للتعامل مع تحدي التصحر في هذه المنطقة.

وفي هذا اللقاء، شكر نوري قزلجه الجانب السعودي لعقد هذا المؤتمر في الرياض.

وانطلقت الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) صباح الاثنين في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، بأجندة مكافحة التصحر وتسريع الإجراءات على أرض الواقع والقدرة على مواجهة الجفاف من خلال نهج يركز على الناس.

/انتهى/

رمز الخبر 1951460

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