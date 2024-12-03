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٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٠ ص

خلال لقاء مع نظيره العراقي؛

وزير الجهاد الزراعي الايراني يؤكد على التعاون الثنائي لمكافحة التصحر مع العراق

وزير الجهاد الزراعي الايراني يؤكد على التعاون الثنائي لمكافحة التصحر مع العراق

أكد وزير الجهاد الزراعي الايراني غلام رضا نوري قزلجه ووزير الزراعة العراقي عباس جبر العلياوي على التعاون الثنائي لمعالجة مشكلة التصحر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الجهاد الزراعي الايراني غلام رضا نوري قزلجه مع نظيره العراقي عباس جبر العلياوي على هامش اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، وناقشا التعاون المشترك في مجال مكافحة التصحر.

وانطلق اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) صباح الاحد في العاصمة السعودية الرياض، بأجندة مكافحة التصحر وتسريع الإجراءات على الأرض والقدرة على مواجهة الجفاف حول محور الاعتماد على الشعوب.

ويعد اللقاء مع وزراء الزراعة في الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) ومناقشة سبل مكافحة التصحر والجفاف على هامش الاجتماع أحد أهم برامج زيارة وزير الجهاد الزراعي الايراني التي تستمر ثلاثة أيام إلى الرياض.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) أهم منصة عالمية في هذا المجال حيث تجتمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لمناقشة تحديات اليوم ورسم مستقبل مستدام للأرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1951470

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