ايران تؤكد على التعاون البيئي مع الامارات في مجال مكافحة الملوثات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقت مساعدة رئيس الجمهورية رئيسة مؤسسة حماية البيئة شينا انصاري اليوم الخميس، وزير الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة بالامارات العربية المتحدة سلطان احمد الجابر لتؤكد على التعاون البيئي بين البلدين لا سيما في مجال مكافحة الملوثات.

وقالت شينا التي تزور الامارات، ان التعاون البيئي بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما خفض الملوثات، يكتسي اهمية كبيرة.

اما وزير الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة الاماراتي سلطان احمد جابر، اشار الى التعاون بين ايران والامارات في مجال الغاز والنفط والطاقة المتجددة معربا عن امله بان تتجاوز العلاقات مرحلة المحادثات وتبلغ مرحلة تعريف المشروعات الملموسة على الأرض بمخرجات ملموسة.