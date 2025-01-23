قائد الثورة يؤكد ضرورة نقل تضحيات الشهداء عن طريق الاعمال الفنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الثورة الإسلامية التقى مع منظمي المؤتمر الوطني لإحياء ذكرى ألف وثمانمائة وثمانين شهيداً في كاشان، والذي عقد في 15 يناير.



وفي هذا اللقاء، وصف الامام الخامنئي مدينة كاشان بأنها مدينة علمية وفقهية ونضالية وفنية عبر التاريخ، وتكريماً لذكرى الشخصيات التي حاربت ضد المستعمرين البريطانيين، والذين نهضوا من هذه المدينة، وخاصة المرحوم آية الله كاشاني، وقال: كاشان بالإضافة إلى تميزها في العلم والفن والارتباط بأهل البيت (عليهم السلام) تألقت في الدفاع المقدس وبعض أحداث الثورة الأخرى وأظهرت استمرار تنشئة الشعب الشجاع والمبارز في هذه المنطقة.



ودعا إلى ضرورة إبراز السمات السلوكية للشهداء في الأعمال الثقافية والفنية، وأضاف: تحتاج الأمة دائمًا إلى نقل تلك الروح والسمات والخصائص السلوكية المميزة لدى الشهداء مثل الفداء والتضحية، والعبادة الصادقة ودعاء المجاهدين الشباب إلى الله واحترامهم وغيرتهم على شعارات الإسلام والثورة،والذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال العمل الفني وإنتاج أعمال عالية الجودة مثل الأفلام والقصائد واللوحات.



كما أن إظهار صبر أمهات الشهداء وامتنانهن أمر آخر أكد قائد الثورة على تصويره بالوسائل الفنية، قائلاً: إن صبر وعرفان أم قدمت طفلها أو أبنائها في سبيل الله لا يمكن وصفه، ولكن عرض هذه الدروس المذهلة في شكل أعمال فنية أمر ممكن.