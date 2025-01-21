عُمان تعلن استعدادها للتوسط بين إيران والدول الغربية في المفاوضات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير سلطنة عمان في مصر عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي، أعلن في حوار مع وكالة تاس الروسية، عن أستعداد بلاده للتوسط بين إيران والدول الغربية فيما يخص المفاوضات النووية.

وأضاف أبدت سلطنة عمان استعدادها لتوفير أرضية للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني مرة أخرى إذا نجحت الجولة الجديدة من المحادثات.

وتابع إذا كانت سلطنة عمان ترى آفاقاً إيجابية للمحادثات النووية بين إيران والدول الغربية، فإنها بلا شك لن تتخلى عن دورها كوسيط.

وأشار إلى أن طهران أرسلت مؤخرا إشارات حول استعدادها لإجراء محادثات مع الدول الغربية بشأن الملف النووي.

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