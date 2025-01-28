إلغاء تأشيرة السفر بين إيران وطاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنها اعلنت السفارة الإيرانية في طاجيكستان أنه بناء على قرار مجلس الوزراء الإيراني سيتم إلغاء تأشيرات الدخول عبر الرحلات الجوية بين طهران ودوشنبه اعتبارا من 3 شباط/ فبراير.

وبموجب القرار الجديد لمجلس الوزراء الإيراني، سيُسمح للمواطنين حاملي جوازات السفر العادية للبلدين بالسفر جواً من إيران إلى طاجيكستان والعكس دون الحاجة إلى تأشيرة، ويسمح لكل منهما بالبقاء في أراضي الآخر لمدة 90 يوما.

وقد أعلنت الخارجية الإيرانية أن تاريخ تنفيذ هذا القرار هو 3 شباط/فبراير 2025.

/انتهى/