ايران من بين الدول العشرة الاولى في انتاج الصلب في العالم

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها أنتجت إيران 31 مليون طن من الصلب خلال العام الماضي؛ وجاء ذلك في احدث الإحصائيات الواردة في أحدث تقرير صادر عن اتحاد الصلب العالمي.

وبحسب هذه الإحصائيات، سجل إنتاج إيران من الصلب هذا العام نمواً بنسبة 0.8% مقارنة بعام 2023، ما وضع إيران في المرتبة العاشرة.

أكبر عشر دول منتجة للصلب في العالم

تحتل الصين المرتبة الأولى في إنتاج الصلب في العالم، حيث تنتج 1005.1 مليون طن من الصلب. وتليها الهند واليابان، اللتان انتجتا 149.6 و84 مليون طن من الصلب في عام 2024 على التوالي.

أما الدول من الرابعة إلى العاشرة فهي على التوالي: الولايات المتحدة، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، وتركيا، والبرازيل، وإيران.

انخفاض إنتاج الصلب العالمي في 2024

وبشكل عام، أنتجت 71 دولة منتجة للصلب في العالم 1,882.6 مليون طن من الصلب العام الماضي، بانخفاض قدره 0.8 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

إنتاج إيران من الصلب في نهاية عام 2024

بلغ إنتاج إيران من الصلب 2.6 مليون طن في الشهر الثاني عشر من عام 2024، بانخفاض 8.2 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر. كانت قد بلغت إيران المركز السابع في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها تراجعت إلى المركز العاشر في ديسمبر/كانون الأول.

إيران تسيطر على أكثر من نصف إنتاج الصلب في غرب آسيا

أنتجت منطقة غرب آسيا 4.6 مليون طن من الصلب هذا الشهر، وهو ما يمثل 56.5 في المائة من إنتاجها من الصلب، بالنظر إلى إنتاج إيران البالغ 2.6 مليون طن.

وتشمل دول غرب آسيا التي يتناولها هذا التقرير إيران والعراق والأردن والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واليمن.

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