افتتاح خط إنتاج لفائف الصلب بحضور وزير الصناعة والتعدين

أفادت وكالة مهر للأنباء ، أنَّ المدير العام للصناعة والتعدين والتجارة بمحافظة يزد، صرَّح على هامش الحفل، بأن الوحدة الجديدة تمتلك قدرة إنتاج اسمية سنوية تبلغ 450 ألف طن، وتخصص لإنتاج أسلاك وقضبان فولاذية بأحجام تتراوح بين 5.5 و16 ملم من النوعين الأملس والمضلع، لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة.

وأكد "محمد رضا صادقيان" أن هذا المشروع يُعدّ من خطط التوسعة للشركة، وأن منتجاته تستخدم في مجالات البناء والصناعات المختلفة. وأوضح أن حجم الاستثمار الثابت في هذا المشروع بلغ 30 مليون يورو، وأن العمل على إنشائه بدأ في يونيو 2023.

من جهته، صرّح المدير العام لشركة "صناعات الحديد والصلب سرمد أبركوه" خلال الحفل أن المشروع تم إنجازه بفضل جهود المتخصصين المحليين والعمل الدؤوب للموظفين. وأشار "عليرضا رحيم" إلى أن خط الإنتاج بدأ بالتعاون مع شركة إيطالية في عام 2017، ولكن بسبب تحديات مختلفة، تم استئناف العمل عليه مجددًا، حيث اكتملت اختبارات التشغيل في سبتمبر 2024 بنجاح.

وأضاف أن المشروع شهد تنفيذ عدة خطوات، منها صب 7200 متر مكعب من الخرسانة، وبناء وتركيب 300 طن من الهياكل المعدنية، وتصنيع 921 طنًا من المعدات الميكانيكية وتركيب 800 طن منها، بالإضافة إلى تركيب 23,500 بوصة من الأنابيب و120 كيلومترًا من الكابلات، متجاوزًا تحديات متعلقة بالتمويل ونقل التكنولوجيا.

وأشار "رحيم" إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ مشروعين كبيرين آخرين: الأول لإنتاج الحديد الإسفنجي بطاقة 1.2 مليون طن سنويًا، والثاني لإنتاج 600 ألف طن من الصلب سنويًا، وقد أحرز المشروعان تقدماً بنسبة 48% و68% على التوالي.

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