كشف 100 قطعة أثرية تاريخية في هرسين

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح العقيد "أفشين دارايي" أنه بعد تلقي معلومات من رجال الشرطة حول وجود قطع أثرية في منزل سكني، تم إدراج الموضوع ضمن أولويات العمل.

وأضاف أن عناصر مركز الشرطة 12 وشرطة الأمن العام في هرسين التابعة لمحافظة كرمانشاه تمكنوا من تحديد المنزل المعني بعد إجراء أعمال استخباراتية، وبعد التنسيق مع الجهات القضائية، تم تنفيذ عمليات التفتيش اللازمة.

وأكد دارايي أنه خلال عمليات التفتيش، تم اكتشاف 100 قطعة أثرية تاريخية تعود إلى الفترتين الأولى والثانية قبل الميلاد، وقد تم تأكيد ذلك من قبل خبراء التراث الثقافي.

كما أعلن رئيس شرطة هرسين عن اعتقال شخصين في هذا السياق، مشيرًا إلى أنه تم فتح ملف قضائي وإحالته إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات.

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