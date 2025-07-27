اكتشاف قطع أثرية تاريخية تعود إلى ما قبل الإسلام في مدینة دماوند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "علي أفضلي" إن هذه القطع التاريخية عبارة عن أوانٍ فخارية تم ضبطها ومصادرتها خلال عملية نفذتها قوات استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مدينة دماوند في وحدة سكنية تقع في حي جيلارد.

وأضاف: تم تحديد هذه القطع الأثرية وضبطها خلال عملية مشتركة مع قوات استخبارات الحرس الثوري الإيراني بعد أن تم اكتشاف هذه القطع الأثرية في التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأضاف أن مدینة دماوند بفضل تاريخها القيّم، تضم العديد من المواقع والتلال والمباني من عصور مختلفة، من فترة ما قبل التاريخ إلى العصر الإسلامي.

/انتهی/