عراقجي: لم يتم إرسال أو استلام أي رسالة من الولايات المتحدة للتفاوض

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال عراقجي أن حديثه في مقابلات سكاي نيوز كان واضحًا تمامًا. وأضاف: " المحادثات مع الدول الأوروبية مستمرة، ونحن في انتظار توضيح سياساتها، وسنقوم بدراستها. إذا كانت هناك توافقات في البلاد تشير إلى إمكانية إجراء مفاوضات بشكل متساوٍ، سيتم اتخاذ القرار. "

وأضاف مؤكداً:" لا توجد أي قرارات، والمعيار لدينا هو نفس انعدام الثقة الذي لا يزال قائمًا. لقد اتفقنا سابقًا ونفذنا الاتفاق، لكنهم هم من أخلوا بهذا الاتفاق. من الطبيعي أن هناك حاجة إلى إجراءات عملية للتعامل مع انعدام الثقة هذه."

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