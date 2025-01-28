عراقجي: اى هجوم على ايران نوع من الجنون ... نقترح بدل تهجير الفلسطينيين، اجلاء الصهاينة الى غرينلاند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، في حوار اجرته شبكة سكاي نيوز الاخبارية، في مبنى الخارجية بطهران، وذلك بعد دخول ترامب البيت الابيض من جديد. أكد أن أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيواجه بردٍّ فوري وحاسم، مشيرًا إلى أن أمريكا والكيان الإسرائييل سيكونان في منتهى الجنون إذا أقدما على ذلك، لأن مثل هذا التصرف سيؤدي إلى كارثة كبرى في المنطقة.

أما بشأن إمكانية إجراء مفاوضات بين إيران وأمريكا، فقد أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن إقناع طهران باستئناف المفاوضات مع واشنطن سيستغرق وقتًا أطول بكثير من السابق، موضحًا أن الظروف الحالية أصعب بكثير، وعلى الجانب الأمريكي اتخاذ خطوات جادة لكسب ثقة إيران".

وسخر عراقجي من تصريحات ترامب الذي اقترح فيها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث قال عراقجي اقترح بان يتم بدل تهجير الفلسطينيين، اجلاء الصهاينة الى غرينلاند".

كما تطرق إلى وضع حماس وحزب الله، مؤكدًا أنهما تعرّضا لضغوط وأضرار، لكنهما يواصلان إعادة بناء قدراتهما، وأضاف: "لأنهما ليستا مجرد تنظيمين، بل فكرٌ وقضية، والقضايا العادلة لا تموت أبدًا.

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