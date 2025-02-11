حرس الحدود الإيراني ينقذ 250 مواطنا أفغانيا غير شرعي

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها تمكنت قوات حرس الحدود في شمال شرق إيران من إنقاذ 250 مهاجرا أفغانيا غير شرعي كانوا محاصرين في ظروف جوية قاسية، وذلك بعد تساقط ثلوج كثيفة وعاصفة ثلجية على الحدود الإيرانية الأفغانية.

وأعلن المدعي العام لمدينة تايباد، حجة صديقي في هذا الصدد أنه بعد تحديد هوياتهم وإنقاذهم تم اتخاذ الخطوات القانونية لعودة هؤلاء الأفراد إلى بلادهم.

وأضاف أن "هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كانوا يعيشون وضعا حرجاً في الأيام الأخيرة بسبب الثلوج والعواصف الثلجية على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد".

وقد تمكن حرس الحدود من التعرف عليهم عند نقاط العبور الصعبة، وإنقاذهم، وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية لهم لتحسين حالتهم البدنية.

وأشار صديقي إلى أنه منذ بداية العام الجاري تم تحديد أكثر من 1400 مواطن أفغاني غير شرعي على حدود البلدين وتم اعتقالهم قبل دخولهم الى إيران وعادوا إلى بلادهم عبر معبر دوغارون الدولي.

وأكد أن الحدود الشرقية للبلاد غير آمنة لأي دخول غير مشروع للمواطنين الأفغان، وسيتم التعامل مع المخالفين بكل حزم وقانونية. تقع معبر دوغارون على بعد 18 كيلومترًا من مدينة تايباد.

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