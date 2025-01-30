قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الإمام الخميني (ره)

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه كما زار قائد الثورة قبور شهداء التفجير الإرهابي في السابع من تير ( 28 يونيو 1981) والتفجير الإرهابي لمكتب رئيس الوزراء في الثامن من شهريور ( 30 اغسطس 1981)، وقرأ الفاتحة على ارواحهم الطاهرة مخلّدا ذكرى هؤلاء الشهداء خاصة الشهداء آية الله بهشتي ومحمد علي. رجائي، وحجة الإسلام والمسلمين باهنر.