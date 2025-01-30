تقام صلاة الجمعة هذا الاسبوع في مرقد الإمام الخميني (ر ض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن صباح يوم الثاني عشر من شهر بهمن الايراني المصادف لـ31 كانون الثاني/يناير ستبدأ المراسم في مرقد الإمام الخميني (ر ض) بقراءة دعاء الندبة وكلمة لحجة الاسلام السيد بناهيان.

وستشمل المراسم استعراض للدراجة النارية التي ستنطلق من مطار مهرباد وصولا إلى"مقبرة جنة الزهرا".

يشار إلى أن شعار مراسم الاحتفال بانتصار الثورة الإسلامية هو "احتفال بالحضور حتى الظهور"، نظرا لتزامن هذه الاحتفالات مع المنتصف من شهر شعبان.

كما سيقرأ كلمة قبل خطبة الجمعة لهذا الاسبوع التي ستقام في مرقد الامام الخميني (ر ض)، رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية حجة الإسلام والمسلمين محمد حسين موسى بور، وهو المتحدث الرئيسي لمراسم افتتاح احتفالات الذكرى السنوية الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية (يوم الله 12 بهمن المصادف لأول شباط/فبراير 1979)

وسيؤم صلاة الجمعة أيضا حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد حسن أبو ترابي فرد.

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