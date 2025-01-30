شهداء في قصف الكيان إسرائيلي على طمون وحرائق بمخيم طولكرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن شبكةالقدس الإخبارية، أنه استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وفق ما أفاد به الهلال الأحمر، في قصف طيران الاحتلال بلدة طمون قضاء طوباس.

وعرف من بينهم منتصر بني عودة، والمقاوم عمر بشارات، سليمان اشتية، أسامة معروف بني عودة الذي اعتقلت أجهزة أمن السلطة والده أمس للضغط عليه لتسليم نفسه.

في أثناء ذلك، اندلعت حرائق كبيرة بمخيم طولكرم، جرّاء تفجير الاحتلال محل أسطوانات غاز داخل حي مكتظ بالسكان، خلال عدوان الاحتلال المستمر.

واستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس، على عدد من البنايات السكنية في مدينة طولكرم، وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

وداهمت قوات الاحتلال عمارة الزهراء في الحي الغربي من المدينة، بالقرب من دوار خضوري، وأجبرت سكان الشقق السكنية على مغادرتها وحولتها إلى ثكنة عسكرية. كما داهمت قوات الاحتلال عمارة الدوو وسط ميدان جمال عبد الناصر، وأجبرت سكانها على الخروج منها، وحققت معهم ودققت في بطاقاتهم وفتشت هواتفهم النقالة

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