وزير الاتصالات الايراني يؤكد على ضرورة نقل تجاربنا الى العراق في مجال الذكاء الاصطناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة الاتصالات، أشار السيد ستار هاشمي، في لقاء مع نصير عبد المحسن عبد الله السفير العراقي في طهران، إلى التشابه الثقافي والديني بين البلدين وقال: طهران و بغداد تتعاونان في مجال النطاق العريض منذ السنوات الماضية لعقد مراسم الأربعين، ونتيجة لذلك حققت البنية التحتية للاتصالات خلال هذه المراسم جودة جيدة.

وفي هذا الصدد وصف زيادة مستوى التعاون بين البلدين في مجال توفير شبكة اتصالات جيدة لزوار الأربعين بأنها خطوة ضرورية لتحسين جودة التواصل بين الزوار الأربعين وعائلاتهم.

وأشار إلى خطط وزارة الاتصالات في بلادنا لتطوير التقنيات الجديدة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، وأضاف: "في هذا الصدد، تم تنفيذ تخطيط جدية في إيران حتى نتمكن من استخدام قدرة هذه التقنيات، ويمكننا التعاون مع العراق في هذا المجال أيضاً".

وأضاف هاشمي: إن الاستثمار المشترك في مجال النقل الدولي والألياف البحرية وإنشاء مراكز بيانات كبيرة في إيران تعتبر مجالات مناسبة للتعاون بين البلدين.

كما صرح نصير عبد المحسن عبدالله في هذا اللقاء مشيراً إلى العلاقات القوية والواسعة النطاق القائمة بين البلدين: "أكد كبار المسؤولين في البلدين على أن التبادلات بين إيران والعراق يجب أن تصل إلى 20 مليار دولار سنوياً، وجزء من هذه التبادلات يتعلق بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي نسعى إلى تحقيقه.

وأضاف: "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية للاتصالات في العراق من المجالات التي هناك حاجة للتعاون المشترك مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار السفير العراقي في إيران إلى سفر 8 إلى 10 ملايين زائر إيراني إلى العراق و3 إلى 4 ملايين زائر عراقي إلى إيران، وقال: "هذا الحجم من التبادل يتطلب تعاوناً مشتركاً خاصاً يجب أن يتم بين البلدين".

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