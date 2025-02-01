رواية التقدم.. أداء ناجح لتوربين "روتور" من فئة F الإيراني بالكامل في أول اختبار

أفادت وكالة مهر للأنباء، تُعتبر توربينات الغاز من فئة F من بين أكثر توربينات الغاز تقدمًا في صناعة الطاقة، حيث تُستخدم لتوليد الكهرباء في محطات الطاقة الحرارية نظرًا لخصائصها الخاصة. تتمتع هذه التوربينات بكفاءة أعلى مقارنة بتوربينات فئة E، وقد تم تصميمها للاستخدام في ظروف أكثر صعوبة، مع كفاءة أعلى وقدرات أكبر.

تُنتج توربينات الغاز من فئة F من قبل شركات مثل GE وSiemens، وتُستخدم في العديد من محطات الطاقة الكهربائية حول العالم. تحظى هذه التوربينات بشعبية خاصة في الأسواق التي تسعى لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف. إلى جانب هذين المنتجين الكبيرين المعروفين عالميًا، دخلت شركة "مبنا" في مجال توطين تكنولوجيا تصنيع توربينات الغاز من فئة F، ونحن على وشك تشغيل أول توربين غاز إيراني بالكامل من فئة F.

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