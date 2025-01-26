تعاون إيراني عراقي لتوسع الأنشطة الثقافية والتعليمية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استناداً إلى المعلومات التي أوردتها اللجنة الثقافية والتعليمية في مقر الأربعين الحسيني المركزي، خلال اللقاء بين رئيس اللجنة الثقافية والتعليمية لمراسم الأربعين في بلادنا ورئيس دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية بكربلاء، اتفق الجانبان على أهمية تنمية المشاركة ورفع مستوى التعاون الثقافي والتعليمي قدر الإمكان.

وفي هذا اللقاء، أعرب رئيس اللجنة الثقافية والتعليمية لمراسم الأربعين عن تقديره للحكومة والشعب العراقي لإقامة مراسم الأربعين. كما أعرب حجة الإسلام حميد أحمدي عن امتنانه للمسؤولين الثقافيين العراقيين لحضورهم اجتماع النشطاء الثقافيين والإعلاميين والعلميين في الأربعين الرابع في مدينة مشهد المقدسة، قائلاً: "إن دعم الشعب والحكومة العراقية سيخلق المزيد من الدافع والحماسة للناشطين في هذا المجال."

وفي استمرار اللقاء، أعرب رئيس دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية عن تقديره للتفاعل والتعاون الجيد بين الشعب والحكومة الإيرانية في إقامة مسيرة الأربعين، ودعا إلى تطوير الأنشطة الثقافية والتعليمية بين البلدين.

وفي ختام اللقاء أعرب حجة الإسلام الشيخ خيرانديش عن ارتياحه لعقد هذا اللقاء الثنائي وقال: "في هذا اللقاء جرت مناقشات جيدة وتبادل لوجهات النظر حول مختلف القضايا الثقافية على أساس التفاهم قدر الإمكان حول مختلف النقاط".

وفي ختام اللقاء قدم تقريراً عن أنشطة دار القرآن الكريم المختلفة، مؤكداً الاستعداد لتبادل المنتجات ذات الصلة وتنفيذ الحلقات والبرامج القرآنية والثقافية المشتركة.

كما دعا رئيس اللجنة الثقافية والتعليمية لمراسم الاربعين في ايران رئيس دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية لزيارة المراكز العلمية القرآنية ومراكز البحوث الحديثية المهمة في بلادنا للاستفادة من تجاربها في أنشطتها والاطلاع على المشاريع العلمية والثقافية الواسعة النطاق.

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