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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:١٣ ص

وزير الرياضة والشباب العراقي يزور طهران بدعوة من نظيره الايراني

وزير الرياضة والشباب العراقي يزور طهران بدعوة من نظيره الايراني

زار وزير الرياضة والشباب العراقي احمد محمد حسين قاسم المبرقع طهران بدعوة من وزير الرياضة والشباب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية احمد دنيا مالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان في استقبال وزير الرياضة والشباب العراقي، أحمد محمد حسين قاسم المبرقع، نائب وزير الرياضة والشباب الايراني علي رضا رحيمي، الذي قدم عرضا عن الإجراءات المتخذة في مجال الرياضة والشباب في اطار الحكومة.

ومن جانبه أعرب المبرقع عن أمله في أن تؤدي هذه الزيارة ولقاءه بنظيره الإيراني إلى مزيد من التعاون والتفاعل بين البلدين في مجال الرياضة والشباب.

وخلال زيارته التي تستمر يومين إلى إيران، سيلتقي وزير الرياضة والشباب العراقي مع وزير الرياضة والشباب الإيراني، وسيتفقد بعض الملاعب والبنية التحتية الرياضية الإيرانية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين رئيسي إيران والعراق خلال الزيارة الرسمية للدكتور بزشكيان إلى بغداد، وتطوير دبلوماسية الرياضة والشباب والتعاون في هذين المجالين.

/انتهى/

رمز الخبر 1956988

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