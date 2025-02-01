سوريا:مسلحون يرتكبون مجزرة في ريف حماة.. واشتباكات بين مسلحين في ريف إدلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقاً للمصادر فإنّ المسلحين طرقوا أبواب منازل في القرية، واقتادوا عدداً من الأهالي لجهة مجهولة، وأطلقوا الرصاص على المواطنين من أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وبدورها، نقلت جريدة الوطن السورية عن مصدر أمني في حماة أنّ "قوات الأمن العام طوّقت منطقة أرزة بحثاً عن المجرمين الذين قتلوا عدداً من المواطنين فيها".

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنّ عدد السلوكيات الانتقامية والتصفية بلغ منذ مطلع عام 2025 في محافظات سوريا نحو 105 عملية، راح ضحيتها 218 شخصاً، أكثر من نصفهم بسبب الانتماء الطائفي.

وفي سياقٍ متصل، دارت اشتباكات عنيفة في قرية تلعادة التابعة لناحية الدانا في ريف إدلب بين مجموعتين مسلحتين، الأمر الذي أدى لوقوع قتلى وجرحى.

كما ناشد أهالي قرية تلعادة الأمن العام السوري التحرّك إلى القرية لفض النزاع الحاصل.

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