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٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٥٥ ص

اغتيال عالم سوري في ضواحي دمشق

اغتيال عالم سوري في ضواحي دمشق

أفادت مصادر إخبارية بأن عالماً سورياً قد تم اغتياله في محيط العاصمة السورية.

أفادت وكالة مهر للأنباء،، قالت مصادر محلية لشبكة الميادين إن الدكتور حسان إبراهيم، أستاذ في معهد البحوث العلمية في ريف دمشق، قد تم اختطافه قبل خمسة أيام من مكان عمله.

وأضاف التقرير أن سكان بلدة معربا في ضواحي دمشق عثروا على جثة هذا العالم السوري وقد قُتل جراء إطلاق نار متعدد.

إن حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في مناطق مختلفة من سوريا بعد سقوط نظام الأسد ووجود مجموعات مسلحة متنوعة، أدت إلى وقوع جرائم يُحتمل أن تكون لأسباب شخصية.

كما كتب المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير له: منذ بداية عام 2025، وقعت 109 حالات انتقام وتصفيات حساب في محافظات مختلفة من سوريا، مما أسفر عن مقتل 225 شخصاً، بينهم 218 رجلاً و6 نساء وطفل واحد.

رمز الخبر 1953795

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