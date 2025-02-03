اكتشاف مقابر جماعية في شمال غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العربي 21، أن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، تمكنت من انتشال جثامين 20 فلسطينيا قضوا جراء العدوان الذي نفذه جيش الاحتلال في مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، حيث عمدت قوات الاحتلال إلى قتل العديد من الفلسطينيين ودفنهم في مجموعات وفرادى منذ أن بدأت عدوانها البري على قطاع غزة، في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

من جهة أخرى، تترقب الأوساط الفلسطينية والإسرائيلية بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي بدأ سريانه في الـ19 من الشهر الماضي، ضمن ثلاث مراحل.

وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية في اليوم الـ16 من بدء سريان الهدنة، أي اليوم الاثنين، ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

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