تركيا محطة الجولاني الثانية بعد السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ل رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، قال إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس هيئة تحرير الشام الإرهابية الذي اصبح الرئيس السوري الانتقالي، ابو محمد الجولاني، سيناقشان آخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى الإجراءات المشتركة المحتملة لدفع اقتصاد البلاد وتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين.

وأضاف ألطون كما سيناقش الطرفان الدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا للحكومة الانتقالية السورية والشعب السوري.



يشار إلى أن أمس الأحد، زار الجولاني، السعودية، لتكون أول وجهة خارجية له منذ توليه رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا.

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