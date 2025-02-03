  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:١٥ م

تركيا محطة الجولاني الثانية بعد السعودية

تركيا محطة الجولاني الثانية بعد السعودية

أعلنت الرئاسة التركية، الاثنين، أن رئيس هيئة تحرير الشام الإرهابية سابقا ورئيس المرحلة الانتقالية في سورية حالیا أبو محمد الجولاني، سيزور تركيا غدا الثلاثاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ل رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، قال إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس هيئة تحرير الشام الإرهابية الذي اصبح الرئيس السوري الانتقالي، ابو محمد الجولاني، سيناقشان آخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى الإجراءات المشتركة المحتملة لدفع اقتصاد البلاد وتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين.

وأضاف ألطون كما سيناقش الطرفان الدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا للحكومة الانتقالية السورية والشعب السوري.

يشار إلى أن أمس الأحد، زار الجولاني، السعودية، لتكون أول وجهة خارجية له منذ توليه رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا.

/انتهى/

رمز الخبر 1953869
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات