في أول زيارة رسمية له.. الجولاني يصل إلى السعودية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وتعتبر زيارة الجولاني اليوم إلى السعودية علامة فارقة لبداية مرحلة جديدة من العلاقات العربية مع سوريا بعد سقوط النظام السابق.

قبل أيام وفي أعقاب تعيين الجولاني رئیس جماعة تحرير الشام الارهابية رئيسا للمرحلة الانتقالية، وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة دمشق، وكانت أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ سقوط الأسد وتسلم الجولاني رئاسة سوريا.

ومن ضمن قائمة الزعماء والرؤساء الذين أبرقوا مهنئين ، أكد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تمنياتهم للجولاني بالتوفيق والنجاح في قيادة سوريا نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

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