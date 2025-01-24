بأول زيارة منذ سقوط الأسد. وزير خارجية السعودية يصل دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قناة "الإخبارية" السعودية، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، زعيم هيئة تحرير الشام الإرهابية الجولاني، في قصر الشعب بدمشق.

وتعد زيارة ابن فرحان إلى دمشق التي وصلها قادما من لبنان، هي الأولى منذ سقوط نظام الأسد.

وتأتي الزيارة التي لم يعلن عن مدتها ضمن سلسلة لوفود عربية وإقليمية ودولية وأممية للاطلاع على رؤية الإدارة السورية للمرحلة المقبلة.

وكانت آخر زيارة للوزير السعودي إلى دمشق في 18 أبريل/ نيسان 2023، حيث التقى فيها الرئيس السابق بشار الأسد.

يشار إلى أن التقى بن فرحان مع نظيره السوري اسعد الشيباني في الثاني من الشهر الحالي في الرياض.

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