رواية التقدم..إطلاق أنظمة ذكية قائمة على المعرفة لتعزيز صناعات النفط والغاز

وبحسب وكالة مهر للأنباء، قال حسين أفشين، مساعد الرئيس الإيراني للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، الذي زار عسلويه اليوم الخامس عشر من بهمن، إنه تم الكشف عن أنظمة المراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ومنتجات قائمة على المعرفة التي ستستخدم في مجمع الغاز بارس الجنوبي ومصنع بتروكيماويات نوري.

كان أول منتج قائم على المعرفة تم الكشف عنه في مجمع الغاز بارس الجنوبي هو صمام التحكم في محطة تقليل ضغط بخار مصفاة رقم 8، والذي تم إعادة تصميمه وإنتاجه بجودة أعلى من النماذج المستوردة، ويتوفر بحجمين مختلفين واستخدامات متنوعة. تقوم هذه الصمامات بوظائف التحكم في الضغط وفتح وإغلاق تدفق البخار المتعلق بالوحدة 121 في مصفاة رقم 8 بكفاءة أفضل من النماذج القديمة المثبتة.

كما كشف أفشين خلال هذه الزيارة عن وحدات نظام التحكم MARK V. يتم استخدام هذا المنتج في محطات الطاقة لمصفاة الغاز بارس الجنوبي كالنظام الرئيسي للتحكم في التوربوكمبريسورات والتوربو مولدات، ويمكن استخدامه أيضًا في المجمعات الأخرى التابعة.

يوجد في البلاد أكثر من 8000 جهاز توربين، مما يدل على القدرة الجيدة لاستغلال هذا المنتج في التحكم في العمليات. في المستقبل، سيكون هناك أكثر من 300 إلى 400 وحدة تحكم يمكن تلبية احتياجاتها بمساعدة هذا النظام المحلي. تكاليف تصنيع هذا المنتج المحلي أقل بنسبة 45% على الأقل من السعر المصنع للنموذج الأجنبي، والسعر النهائي للنموذج المحلي حاليًا يمثل 50% من النموذج الأجنبي.

كان جهاز امتصاص الزئبق (Mercury Guard) من بين المنتجات الأخرى التي تم الكشف عنها خلال هذه الزيارة. إن وجود الزئبق في مدخلات المصافي له آثار سلبية على البيئة، ويسبب تآكلًا في الوحدات السفلية وتسمم الكاتاليستات باهظة الثمن. من خلال إنتاج هذا المنتج، سيتم تقليل كمية الزئبق في النظام، مما يعزز الاستدامة في إنتاج المصافي؛ بالإضافة إلى أن النموذج المحلي من هذا الامتصاص سيتم إنتاجه بتكلفة أقل مقارنة بالنموذج المستورد.

كان منفاخ الطرد المركزي في الوحدة 108 من مصفاة رقم 7 (المراحل 17 و18) في مجمع الغاز بارس الجنوبي هو المنتج الأول الذي تم الكشف عنه خلال هذه الزيارة. تلعب هذه المنفاخات دورًا رئيسيًا في تقليل التلوث البيئي، وإذا توقفت عن العمل لأي سبب، فإن ذلك سيؤدي إلى اضطراب في عملية إعادة التدوير وإنتاج الكبريت، مما يسبب تلوثًا بيئيًا شديدًا. تبلغ قيمة التوفير النقدي الناتج عن هذا المشروع 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على النماذج المستوردة. تصنيع هذا المنتج محليًا في شركة نيكه كمبريسور المعرفية سيوفر 79% من التكاليف.

في معظم الصناعات، تعتبر الآلات الدوارة مثل المراوح، الخلاطات، علب التروس، والمحركات الكهربائية، والكمبريسورات، والتوربينات، آلات مهمة وغالبًا ما تكون باهظة الثمن، تحتاج إلى صيانة وقائية. بناءً على ذلك، تم تصميم نموذج محلي لنظام المراقبة الذكية "بنتلي" لمراقبة حالة الآلات الدوارة بمساعدة عدة وحدات محلية الصنع. النموذج المصنوع في البلاد يوفر على الأقل 50% من التكاليف مقارنة بالنموذج المستورد.

كان جهاز كاشف اللهب في نطاق UV وIR من بين المنتجات الأخرى التي تم تطويرها بدعم من مساعدت الرئيس للعلوم وبالتعاون مع مجمع الغاز بارس الجنوبي في شركة آسا أترس ليان. تحتاج جميع الوحدات الصناعية إلى تركيب هذا الجهاز الأمني لحمايتها من الحرائق والتحذير من أي خطر محتمل. يمكن لهذا المنتج اكتشاف وجود اللهب والنار والاستجابة بشكل مناسب.

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