توقيع مذكرة تفاهم لتطوير نقل البيانات بين إيران وعمان

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد تم توقيع هذه المذكرة الثلاثية بعد ظهر يوم الإثنين بين المديرين التنفيذيين لشركة الاتصالات الأساسية، وشركة "بيشكامان" (من إيران) و"عمانتل" (شركة الاتصالات العمانية).

يهدف توقيع مذكرة التفاهم إلى تعزيز ممرات نقل البيانات في المسارات الشمالية والجنوبية، مما يعد خطوة مهمة لتحويل إيران إلى محور لنقل البيانات الإقليمية.

وبموجب هذه المذكرة، سيتم زيادة قدرة نقل البيانات نحو عمان إلى 4.5 تيرابت في الثانية من الحدود الشمالية نحو أوروبا، كما سيتم إنشاء شبكة آمنة وعالية السرعة من الحدود الشمالية لإيران (نحو أوروبا) إلى المسارات الجنوبية (نحو عمان والخليج الفارسي).

سيساهم هذا المشروع في تحسين البنية التحتية الحالية، مما يقلل من الوقت والتكلفة لنقل البيانات بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، ويقدم بديلاً فعالاً للمسارات البحرية الأطول.

تعاون إيران مع عمانتل، كواحدة من المشغلين الرائدين في منطقة الخليج الفارسي، يعزز وصول إيران إلى الشبكات الدولية عبر الممر الجنوبي، مما يوفر اتصالاً أكثر استدامة مع مراكز البيانات العالمية. من جهة أخرى، فإن الاستفادة من المسارات الشمالية لإيران تزيد من أمان وتنوع مسارات نقل البيانات إلى أوروبا.

تعتبر هذه المذكرة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة إيران في خريطة النقل الرقمي العالمية، فرصة لجذب الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وخلق فرص عمل في قطاع البنية التحتية للاتصالات في البلاد.

من المتوقع أن تكون هذه التعاون الثلاثي نموذجًا للشراكات المماثلة مع دول أخرى في المنطقة في المستقبل القريب.

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