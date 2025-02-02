  1. إيران
  2. الإقتصاد
٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٥٥ م

رواية التقدم.. ايران تشارك في معرض Chinaplus 2025 الدولي

رواية التقدم.. ايران تشارك في معرض Chinaplus 2025 الدولي

تدعم منظمة تنمية التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي، بالتعاون مع منظمة تنمية التجارة الإيرانية، إرسال وفد الأعمال الإيراني إلى معرض تشاينابلاس 2025 الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، ان معرض تشاينا بلاس يعد من أكبر الفعاليات العالمية في مجال البلاستيك والمطاط، ويقام كل عام بحضور الآلاف من المشاركين من جميع أنحاء العالم. ويعد هذا المعرض بمثابة منصة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة والمنتجات العملية.

وسيقام معرض Chinaplus 2025 الدولي في الفترة من 15 إلى 18 أبريل 2025 في مركز شنجن العالمي للمعارض والمؤتمرات الواقع في شنجن، الصين، و يغطي هذا المعرض مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك المواد المتقدمة ومعدات التصنيع والتقنيات الجديدة والمنتجات الوظيفية، وسيشمل أكثر من 4000 جناح من 40 دولة ومنطقة، والتي ستعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والتقنيات.

وسيتم تنظيم برنامج إرسال وفد أعمال ايراني إلى معرض Chinaplus بدعم من المنظمة الدولية لتنمية التعاون العلمي والتكنولوجي ومنظمة تنمية التجارة الإيرانية على شكل زيارة لمدة 8 أيام.

رمز الخبر 1953840

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات