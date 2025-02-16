ايران تطلق قمر "ناوك" الصناعي قريباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح الوزير هاشمي ان إطلاق القمر الصناعي الاتصالي "ناوك" في الأيام القادمة هو جزء من تطوير إنجازات صناعة الفضاء في البلاد، وقال: "هذا القمر الصناعي من فئة مايكرو بوزن 40 كيلوغرامًا، وهو نتاج جهود معهد أبحاث الفضاء الإيراني، وسيتم إطلاقه إلى الفضاء باستخدام صاروخ الفضاء المُطوّر "سيمرغ". ويُعتبر إطلاق "ناوك" خطوة رئيسية للوصول إلى مدار "GEO" وتعزيز القدرات الاتصالية للبلاد."

كما أكد على ضرورة تخصيص نطاق 1500 ميغاهرتز لتطوير شبكة الألياف الضوئية، موضحًا برامج الوزارة لتطوير شبكة الألياف الضوئية، وقال: "في هذه الفترة، يتم التركيز على تطوير شبكة الألياف الضوئية بأولوية "الاتصال" بدلًا من "التغطية"، مما يتطلب مزيدًا من التعاون من البلديات في جميع أنحاء البلاد."

ووصف وزير الاتصالات الايراني تحسين جودة الشبكة الاتصالية وشفافية التنظيم في قطاع الاتصالات بأنها من المطالب العامة والجادة للمواطنين، وقال: "تم الرد على هذا المطلب بجدية ووُضع على رأس الأولويات، وقد أدت الاجتماعات الفنية العديدة إلى نتائج جيدة ستؤدي قريبًا إلى تسريع وتيرة تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) من خلال مزاد تخصيص موارد التردد 3600 ميغاهرتز."

وأضاف: "نظرًا لتعدد الأطراف المعنية بهذا التردد، فإن تحريره يعكس تشكيل إجماع وتعاون غير مسبوق."

/انتهى/