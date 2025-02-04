تعيين قائد جديد لقيادة الدفاع الجوي في البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أكد اللواء "محمد باقري" رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، في قرارٍ أصدره، تعيين العميد "صباحي فرد"، قائد قوة الدفاع الجوي للجيش، في منصب قائد قيادة الدفاع الجوي المشترك للبلاد مع الاحتفاظ بمنصبه.

وكان الأدميرال "قادر رحيم زاده" قد شغل هذا المنصب سابقًا.

وفي مراسم تكريم وتعيين القائد الجديد لقيادة الدفاع الجوي المشترك للبلاد، قال اللواء باقري: إن القوات المسلحة في ذروة استعدادها، ولن تسمح للأعداء المتغطرسين بأن يوجهوا نظراتهم إلى وطننا الإسلامي.

وأضاف: يجب أن تؤدي الأذرع الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة دورها بشكل متزامن في تحقيق ردع مستدام وفعال.

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