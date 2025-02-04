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٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٢٠ م

تدمير هدف معادٍ بواسطة إطلاق صاروخ من منظومة "جوشن"

تدمير هدف معادٍ بواسطة إطلاق صاروخ من منظومة "جوشن"

في المرحلة الثانية من مناورات "اقتدار الدفاع الجوي 1403"، نجح نظام الصواريخ المتوسطة الارتفاع "جوشن" في تدمير الهدف الذي تم تحديده من قبل الشبكة المتكاملة للدفاع الجوي في البلاد بنجاح.

أفادت وكالة مهر للأنباء، في المرحلة الثانية من مناورات "اقتدار الدفاع الجوي 1403"، بعد هجوم الطائرات المعادية الافتراضية على المنطقة العامة للمناورة، تم اكتشاف الأهداف بواسطة أنظمة الرادار، وبعد التعرف عليها على الفور من قبل الشبكة المتكاملة للدفاع الجوي، تم تسليمها إلى منظومة الصواريخ "جوشن"، حیث اسقط الهدف المعادي بواسطة إطلاق ناجح لصاروخ من نظام جوشن.

وفقًا لهذا التقرير، يمكن لنظام الصواريخ جوشن باستخدام رادار قوي وسلبي (غير نشط) تستطيع اكتشاف الأهداف دون إرسال إشعاع راداري، وتوجيه الصاروخ نحو الهدف لتدميره. استخدام أنظمة الرادار السلبية يمكن أن يخلق ميزة المرونة لمنظومات الصواريخ، مما يجعل من الصعب على العدو تحديد موقع انتشار المنظومة.

/انتهى/

رمز الخبر 1953907

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