جلال زاده: لا أؤمن بالفصل بين الميدان والدبلوماسية

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح جلال زاده: "الدبلوماسية جزء من المقاومة والميدان، ودبلوماسية المقاومة هي جزء من مدرسة المقاومة، لذا أشار الشهيد هنية العزيز في مراسم الشهيد أمير عبداللهيان إلى أنه وزير خارجية المقاومة."

وأشار جلال زاده إلى أن وزارة الخارجية هي جزء من مدرسة المقاومة، قائلاً: "الدبلوماسية والمقاومة والإعلام هي مكونات المدرسة الرفيعة والواعية للمقاومة، ويجب على كل منها أن تقوم بمسؤولياتها. في الآونة الأخيرة، في الأحداث التي وقعت - كان من المفترض أن تحدث هذه الأحداث على مدى نصف قرن - كانت السرعة عالية جدًا لدرجة أننا في بعض الحالات لم نتمكن من اللحاق بها."

وتابع: "اليوم، لا يوجد أي فاصل بين العمل والرأي في مجالات الدبلوماسية والميدان والإعلام في السياسة الخارجية. وزارة الخارجية في الوقت الحالي هي وزارة خارجية المقاومة، ونحن المنبر الوحيد لجبهة المقاومة في العالم، ولا يمكنك العثور على أي دولة في المحافل الدولية تدافع عن المقاومة مثل إيران."

وأعرب مساعد الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية عن أن "وزير الخارجية اللبناني طلب منا الدفاع عن لبنان في بعض القضايا في المحافل العالمية خلال زيارتنا إلى لبنان"، مضيفًا: "يجب أن يستمر هذا المسار، فهذا هو الطريق الصحيح والصالح."

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