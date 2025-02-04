وزارة الدفاع الايرانية: توصلنا إلى تكنولوجيا لإطلاق أقمار صناعية متعددة إلى ارتفاع مداري مرتفع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال سيد أحمد حسيني مونس، المتحدث باسم مجموعة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع، والذي كان حاضرا في برنامج إيران اليوم: "إن مجموعة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة لديها مهام مختلفة في قطاعات الصواريخ والدفاع والفضاء، وخلال الزيارة التي قام بها السيد الرئيس لمجموعة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع، وصلت بعض من مهام التي تقوم بها إلى مسامعه ومرآه وإلى أمة إيران الإسلامية .

وأشار حسيني مونس إلى تسمية الرابع عشر من شهر بهمن الايراني باليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء، وقال: منذ شهر بهمن 1378، عندما تمكن القمر الصناعي سفير لأول مرة من وضع القمر الصناعي أوميد، محليي الصنع والذي صنعتهم وزارة الدفاع، في مدار الأرض، حتى اليوم، تم تحقيق تحسن كبير جدًا في مجال الإطلاق الفضائي. واليوم، وبجهود علماء الفضاء في بلادنا، حققنا تكنولوجيا إطلاق الأقمار الصناعية المتعددة إلى ارتفاع مداري مرتفع.