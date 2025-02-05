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٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٤٣ ص

الحشد الشعبي يقطع خطوط امدادات الإرهاب من سوريا باتجاه المنطقة الغربية

الحشد الشعبي يقطع خطوط امدادات الإرهاب من سوريا باتجاه المنطقة الغربية

أفاد مصدر امني في محافظة الانبار، عن قطع خطوط امدادات داعش الارهابي القادمة من سوريا باتجاه مناطق غربي الانبار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المعلومة، أن "قوات الحشد الشعبي قطعت خطوط امدادات داعش الارهابي بعد سيطرتها على كافة المعابر غير النظامية على الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، وعزل بقايا التنظيم الاجرامي في مناطق صحراء الانبار الغربية محاصرين بانتظار استسلامهم او اعتقالهم او قتلهم في حال مقاومتهم للقوات الامنية".

واضاف ان "قوات الحشد الشعبي قطعت الامدادات القادمة من سوريا باتجاه مناطق غربي الانبار بعد تدمير كافة المعابر غير النظامية"، مبينا ان "بقايا التنظيم الاجرامي في مناطق صحراء الانبار الغربية اصبحوا محاصرين من مختلف الجهات ولم يتمكن قادتهم من ارسال معونات غذائية واسلحة من سوريا الى صحراء الانبار الغربية".

/انتهى/

رمز الخبر 1953943
شیرین سماره

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