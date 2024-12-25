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٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٤٤ م

العراق.. القوة المشتركة تنفذ عملية أمنية لتطهير مناطق غرب نينوى

العراق.. القوة المشتركة تنفذ عملية أمنية لتطهير مناطق غرب نينوى

نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي، بالتنسيق مع الجيش العراقي، عملية أمنية شاملة لتفتيش وتطهير مناطق غرب نينوى، الأربعاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك في العملية أقسام العمليات والاستخبارات والإعلام، إلى جانب اللواءين 21 و59 وفوج المهمات الخاصة التابع لقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، بالإضافة إلى معاونية الاستخبارات وهندسة المتفجرات، وإسناد من قطعات الجيش العراقي

وشملت العملية مسح وتفتيش جبال بادوش، جبال عداية، جبل عطشانة، والمناطق المحيطة بها. كما تضمنت إجراءات التدقيق الأمني لبيانات المواطنين بهدف القبض على المطلوبين.

وتمكنت القوات المشتركة من رفع ومعالجة عدد من المخلفات الحربية العائدة للعصابات الإرهابية، مؤكدة استمرار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في تلك المناطق.

/انتهى/

رمز الخبر 1952225

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