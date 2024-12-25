العراق.. القوة المشتركة تنفذ عملية أمنية لتطهير مناطق غرب نينوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك في العملية أقسام العمليات والاستخبارات والإعلام، إلى جانب اللواءين 21 و59 وفوج المهمات الخاصة التابع لقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، بالإضافة إلى معاونية الاستخبارات وهندسة المتفجرات، وإسناد من قطعات الجيش العراقي

وشملت العملية مسح وتفتيش جبال بادوش، جبال عداية، جبل عطشانة، والمناطق المحيطة بها. كما تضمنت إجراءات التدقيق الأمني لبيانات المواطنين بهدف القبض على المطلوبين.

وتمكنت القوات المشتركة من رفع ومعالجة عدد من المخلفات الحربية العائدة للعصابات الإرهابية، مؤكدة استمرار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في تلك المناطق.

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