بضغط أمريكي..الجولاني يستأنف نقل أسر داعش من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال المصدر في تصريح لوكالة المعلومة إن “حكومة السوداني أذعنت لضغوط واشنطن ومجاميع جولاني الإرهابية لاستئناف نقل وجبة جديدة من أسر داعش الإرهابي من مخيم الهول بسوريا إلى مخيم الجدعة في نينوى، ومن ثم توزيعهم على مدن الأنبار والمحافظات الأخرى حسب منطقتهم”.

وأضاف المصدر أن “الوجبة تضم 840 إرهابياً بينهم نساء وأطفال، معظمهم من أسر قيادات داعش الإرهابية المطلوبين للقضاء والعشائر لارتكابهم عمليات قتل وتعذيب وتفجير بحق منتسبي القوات الأمنية والحشد الشعبي والمدنيين، ويعدون من أبرز المطلوبين للقوات الأمنية هم وأسرهم”.

وبيّن أن “القوات الأمريكية مارست ضغوطاً على الحكومة المركزية لاستئناف عملية عودة أسر داعش إلى مخيم الهول بهدف زعزعة أمن واستقرار العراق لأهداف مكشوفة”.

وأشار إلى أن “خطورة هذه الوجبة تكمن في احتوائها على أخطر المطلوبين، بينهم نساء، مؤكداً أن عودة هذه الأسر تمثل قنبلة موقوتة قد تفجر الوضع الأمني في أي لحظة في المناطق المحررة”

