بالفيديو...رئيس الجمهورية يزور معرض تطوير التعاون الدفاعي الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس مسعود بزشكيان زار على هامش اجتماع مجلس الوزراء، برفقة مجموعة من أعضاء الحكومة اليوم الاربعاء معرض تطوير التعاون الدفاعي الوطني التابع لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة والذي أقيم في باحة مقر رئاسة الجمهورية.

اقيم هذا المعرض للتعريف ببعض قدرات وإمكانات هذه الوزارة في مجالات "النفط والغاز والبتروكيماويات"، "الصحة والمعدات الطبية"، "النقل الجوي والبحري والبري والسكك الحديدية"، "الكهرباء والطاقة النظيفة والتخزين"، "البناء والتعدين والمواد"، "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، "الذكاء الاصطناعي"، "الأمن الغذائي" و"البيانات المكانية".

أقيم هذا المعرض تنفيذاً للمادة 102 من قانون الخطة الخمسية السابعة للتنمية، بهدف تعزيز قدرات وإمكانيات الصناعات الدفاعية مع القطاعات الصناعية الأخرى والاستفادة القصوى من فيض تقنيات القطاع الدفاعي للمؤسسات الاقتصادية والتكنولوجية في البلاد والاستفادة من القدرات الوطنية في منظومة الابتكار وسلسلة التوريد الدفاعية واستخدامها في غرضين.

وقد تم خلال هذا المعرض عرض عدد من الإنجازات المهمة والمتقدمة التي تحققت في القطاعات التكنولوجية والمعرفية بوزارة الدفاع بما في ذلك روبوت الحفر المستخدم لتقييم حالة وتحديد الأضرار المحتملة لخطوط نقل الوقود، فضلاً عن معدات استخراج آبار النفط التي تم توطينها في البلاد وتم توقيع عقد البناء والتوريد مع وزارة النفط.

/انتهى/